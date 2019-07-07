Дожди и немного солнца: рассказываем, какая погода будет в Ростове-на-Дону в рабочую неделю

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-07T16:55:43+03:00

Рабочая неделя в донской столице будет прохладной. Другой источник: мэрия Ростова

Синоптики советуют не забывать про зонты

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Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет относительно прохладной и дождливой. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 8 июля, еще будет светить солнце. Температура воздуха днем составит 31 градус тепла, ночью столбик термометра опустится до 19 градусов.

Во вторник, 9 июля, пойдет дождь. Днем в Ростове будет 29 градусов, ночью 18.

В среду, 10 июля, в донской столице также обещают осадки, температура воздуха днем 25 градусов тепла, ночью 17.

В четверг – опять дождь и +25 днем. Ночью +16.

В пятницу, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в Ростове вновь осадки, днем +25 градусов, ночью +17.

ИСТОЧНИК KP.RU