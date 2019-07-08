В Азовском районе спасатели выручили 16-летнего подростка, который едва не утонул

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-08T10:05:38+03:00

Спасатели выручили подростка, который едва не погиб Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

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В минувшую субботу, 6 июля, в Азовском районе спасатели выручили школьника, который едва не погиб.

- Сотрудники, которые обеспечивали безопасность проведения фестиваля «Донская уха» (хутор Курган), заметили человека, лежавшего в воде, - рассказали подробности в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - Они оказали юноше доврачебную помощь, а когда он пришел в себя, то передали медикам.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух детей в водоеме в станице Буденновский Пролетарского района. Мальчики 5 и 7 лет, ничего не сказав родным, сами ушли со двора дома купаться. Тонувших детей увидела соседка, которая позвала на помощь. Буквально через пару минут отец мальчиков вместе с односельчанами вытащил сыновей из воды, но было уже поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU