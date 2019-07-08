160 программ по 50 направлениям подготовки: Магистратура ЮФУ - это не только площадка для получения знаний
Желающие поступить в магистратуру ЮФУ могут это сделать в ближайшее время. Как рассказали в вузе, документы принимаются до 5 августа включительно. В частности, в этом году для абитуриентов предусмотрены 2 439 бюджетных мест и 160 (!) программ по более 50 направлениям подготовки.
- Магистратура - это не только площадка для получения знаний, но и возможность общения с состоявшимися в жизни людьми, налаживания новых человеческих и деловых контактов, - уверены в самом крупном университете Юга России. - Для студентов предусмотрены индивидуальный график обучения, модульное построение образовательных программ, а также при желании - возможность получения звания офицера запаса.
Известно, что очное обучение рассчитано на два года, очно-заочное и заочное - на 2 -2,5 года.
КОНКРЕТНО
Какие документы нужны
• документы, удостоверяющие личность, гражданство;
• документ установленного образца о высшем образовании и о квалификации;
• 6 фотографий размером 3х4 см;
• документ, подтверждающий изменение ФИО;
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего
• заявление установленной формы (doc);
ВАЖНО
Связаться с приемной комиссией можно по телефону: 8 (863) 2-370-370.
Документы принимаются по адресам:
г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова 8а (здание Института математики, механики и компьютерных наук им. Воровича),
г. Таганрог, ул. Некрасова, 44.
ИСТОЧНИК KP.RU