2019-07-08T11:17:11+03:00
Общество

160 программ по 50 направлениям подготовки: Магистратура ЮФУ - это не только площадка для получения знаний

Подать документы для поступления можно до 5 августа включительно
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Желающие поступить в магистратуру ЮФУ могут это сделать в ближайшее время. Как рассказали в вузе, документы принимаются до 5 августа включительно. В частности, в этом году для абитуриентов предусмотрены 2 439 бюджетных мест и 160 (!) программ по более 50 направлениям подготовки.

- Магистратура - это не только площадка для получения знаний, но и возможность общения с состоявшимися в жизни людьми, налаживания новых человеческих и деловых контактов, - уверены в самом крупном университете Юга России. - Для студентов предусмотрены индивидуальный график обучения, модульное построение образовательных программ, а также при желании - возможность получения звания офицера запаса.

Известно, что очное обучение рассчитано на два года, очно-заочное и заочное - на 2 -2,5 года.

КОНКРЕТНО

Какие документы нужны

• документы, удостоверяющие личность, гражданство;

• документ установленного образца о высшем образовании и о квалификации;

• 6 фотографий размером 3х4 см;

• документ, подтверждающий изменение ФИО;

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего

• заявление установленной формы (doc);

ВАЖНО

Связаться с приемной комиссией можно по телефону: 8 (863) 2-370-370.

Документы принимаются по адресам:

г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова 8а (здание Института математики, механики и компьютерных наук им. Воровича),

г. Таганрог, ул. Некрасова, 44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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