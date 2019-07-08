2019-07-08T13:34:38+03:00
Общество

Под Ростовом-на-Дону построят завод по производству цистерн

Предприятие даст региону 300 новых рабочих мест
Илья БОГОМОЛОВ
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В Аксайском районе Ростовской области построят завод по производству полуприцепов-цистерн. Соглашение об этом было подписано сегодня, 8 июля, на форуме «Иннопром-2019», где присутствует делегация донского региона во главе с губернатором.

В предприятие предстоит вложить 700 миллионов рублей. Оно будет собирать 80 емкостных полуприцепов в месяц и к 2024 году достигнет 2,1 миллиарда рублей выручки. Кроме того, на заводе будет создано 300 новых рабочих мест.

Добавим, что компания, которая будет строить завод, удостоена наград «Лучшие товары Дона», «Отличник качества» и «100 лучших товаров России», а также получила сертификаты «Сделано на Дону» и «Сделано в России». В текущем году предприятие выпустило свою тысячную цистерну и теперь откроет производство в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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