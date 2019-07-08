В Ростове-на-Дону 62 школьника поставлены на учет за купание в опасных местах

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-08T13:48:05+03:00

С начала купального сезона на водоемах Ростова утонули девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

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Администрация Ростова-на-Дону отчиталась о повышении мер безопасности в местах для купания. Статистика не радует: с начала летнего сезона в южной столице на воде погибли 9 человек, в том числе двое детей. Это заставило чиновников провести дополнительные рейды по диким пляжам, а такими считаются все, кроме четырех официально разрешенных: «Дружба» в Ворошиловском районе, пляж на Зеленом острове, главный городской и частный пляж «Карьер» в Советском районе.

– На особом учете находятся 13 неорганизованных мест, наиболее посещаемых жителями города, – прокомментировал исполняющий обязанности начальника городского управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев. – Администрациями районов на таких «опасных пляжах» установлены информационные таблички, запрещающие купание. Однако, людей не пугает то, что на дне этих водоемов часто встречаются большие камни, осколки стекла, коряги, омуты или происходит затягивание людей под проходящую баржу.

По результатам проведения регулярных рейдов в отделы полиции было доставлено 62 подростка, на их родителей составлено 42 административных протокола. Все ребята поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Городские спасатели призывают ростовчан к соблюдению требований безопасности и повышенному контролю за детьми на водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU