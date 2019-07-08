В Ростовской области в аварии пострадали два человека

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-08T14:14:23+03:00

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В станице Вешенской местные автоинспекторы устанавливают причину аварии, которая случилась в минувшую субботу, 6 июля. На перекрестке не поделили дорогу два автомобиля ("Рено" и "Лада"), один из которых с номерами соседнего региона.

- Двое жителей Волгоградской области оказались зажатыми элементами поврежденного автомобиля, - пояснили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - Спасатели отключили аккумулятор, пассажирку автомобиля "Лада" перенесли на носилках в машину скорой медицинской помощи, после чего в больницу был доставлен водитель.

Напомним, в минувшее воскресенье, 7 июля, в 23:00 на трассе Азов - Ейск произошла авария. По предварительным данным, 29-летний водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением, врезавшись в опору ЛЭП. В больницу доставили семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU