«Реально богиня»: Фанаты обсуждают пляжное фото пловчихи Юлии Ефимовой

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-08T16:27:47+03:00

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Чемпионка Европы по плаванию-2019 Юлия Ефимова вновь смогла удивить своих подписчиков. Судя по геолокации ее Инстаграм, красавица-спортсменка из города Волгодонска ростовской области отдыхает в Таиланде, откуда и опубликовала очень атмосферный снимок. На нем лидер сборной России по плаванию позирует фотографу в лучах заката в легком шифоновом платье, который чем -то напоминает это необыкновенно красивое явление природы.

- Идеальное соответствие, - подписала она фотокарточку, которая уже получила больше 12 тысяч сердечек от ее подписчиков за сутки.

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Поклонники не скупились в выражениях и осыпали блондинку комплиментами в духе: «Реально богиня», «Обалденное платье!», «Вы очень свежи и красивы!», «Красотка», «Божественно», «Прелесть!», «Платье цвета заката», «Какая женщина» и «Какая гармония. Браво!»

- Платье украсило Юлию, а Юлия украсила платье, - написал кто-то из Интернет-подписчиков.

- Прекрасна как всегда! - заключил другой.

ИСТОЧНИК KP.RU