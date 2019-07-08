«Пенная королева»: Поклонники хвалят «Миссис Россия» Полину Диброву за идеальную фигуру
«Миссис Россия» Полина Диброва сейчас отдыхает в Сочи вместе с детьми, откуда публикует кадры из жизни многодетной матери. На этот раз модель разрешила себе расслабиться в бассейне, о чем поведала своим подписчикам.
- Впервые я в пене и не в собственной ванной, - написала она. - Еще и посторонний мужчина на заднем плане. Пытались обойти спасателя, но тут все строго.
Фанаты тут же позавидовали спасателям, которые «наверняка не могут оторвать взгляд от красавицы».
- Вам нужно на свой день рождения организовать пенную вечеринку, погоду обещают теплую, заодно и дресс-код готов: плавки и бикини, праздник удался, - предложил один из подписчиков.
- В том году в этом же купальнике были, - вспомнил другой.
Но были и такие комментарии-комплименты: «Шикарная красотка!», «Пенная королева!», «Бомбически выглядишь», «Безупречная!», «Спасибо, что ты есть» и «Просто супер!».
ИСТОЧНИК KP.RU