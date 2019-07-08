2019-07-08T16:39:22+03:00
Общество

«Пенная королева»: Поклонники хвалят «Миссис Россия» Полину Диброву за идеальную фигуру

Фанаты завидуют спасателям, которые наверняка не могут оторвать глаз от красавицы
ГОШЕВ Игорь
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«Миссис Россия» Полина Диброва сейчас отдыхает в Сочи вместе с детьми. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.«Миссис Россия» Полина Диброва сейчас отдыхает в Сочи вместе с детьми. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва сейчас отдыхает в Сочи вместе с детьми, откуда публикует кадры из жизни многодетной матери. На этот раз модель разрешила себе расслабиться в бассейне, о чем поведала своим подписчикам.

- Впервые я в пене и не в собственной ванной, - написала она. - Еще и посторонний мужчина на заднем плане. Пытались обойти спасателя, но тут все строго.

Фанаты тут же позавидовали спасателям, которые «наверняка не могут оторвать взгляд от красавицы».

polinadibrovapolinadibrova
Впервые я в пене
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- Вам нужно на свой день рождения организовать пенную вечеринку, погоду обещают теплую, заодно и дресс-код готов: плавки и бикини, праздник удался, - предложил один из подписчиков.

- В том году в этом же купальнике были, - вспомнил другой.

Но были и такие комментарии-комплименты: «Шикарная красотка!», «Пенная королева!», «Бомбически выглядишь», «Безупречная!», «Спасибо, что ты есть» и «Просто супер!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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