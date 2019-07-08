2019-07-08T16:55:44+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону водитель бетономешалки потушил попавшую в аварию иномарку

Строительная техника оказала помощь участникам ДТП
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают ДТП, которое произошло сегодня днем, 8 июля, на улице Таганрогской. Как рассказали очевидцы, в районе остановки "Военвед" столкнулись грузовая "ГАЗель" и легковой автомобиль Renault. Последний загорелся, и на помощь автовладельцу неожиданно пришел водитель бетономешалки, проезжавшей мимо. Он остановился, вытащил шланг с водой и потушил огонь. О пострадавших не сообщается.

В сети появилось видео с мечта происшествия. В комментариях ростовчане пишут, что на этом месте очень часто происходят аварии, и каждая из них провоцирует большую пробку.

Добавим, что днем ранее в хуторе Калинин Багаевского района загорелись автомобиль ВАЗ-21014 и навес над ним. На место происшествия от МЧС были направлены две пожарные бригады, но их помощь не потребовалась - как и в случае с бетономешалкой, огонь был потушен до приезда спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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