«Бедняжкам даже написать нечего будет»: Хейтеры не знают, что ответить на стильный образ третьей супруги футболиста Дмитрия Тарасова

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-08T16:59:12+03:00

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Хейтеры часто критикуют Анастасию Тарасову за наряды, которые она выбирает для праздников. Один из последних - тот, в котором она появилась на свадьбе брата своего супруга. Но на этот раз модель бросила вызов злопыхателям, опубликовав снимок в строгом костюме, который идеально подчеркивает ее фигуру.

- Пока погода в Москве нас не сильно радует, поднять боевое настроение и черпнуть летней свежести можно вот с таким нежным костюмчиком, - написала красавица.

А фото сразу же набрало больше 26 тысяч лайков. Многие оценили строгий образ.

kostenko.94 Пока Погода в Москве нас не сильно радует

- Красивая, сейчас бедняжкам даже написать нечего будет тем, кто вечно клюет за стиль, - написала одна из поклонниц.

- На такой красивой фигуре все прекрасно сидит, - похвалила можель другая.

- Настя, вы красотка! Образ классный, и вы очень красивая! - восхитилась еще одна подписчица.

ИСТОЧНИК KP.RU