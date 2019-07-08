2019-07-08T16:59:12+03:00
Общество

«Бедняжкам даже написать нечего будет»: Хейтеры не знают, что ответить на стильный образ третьей супруги футболиста Дмитрия Тарасова

Анастасия предстала перед подписчиками в изысканном брючном костюме
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Анастасия с супругом - одна из самых красивых звездных пар. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Анастасия с супругом - одна из самых красивых звездных пар. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
Изменить размер текста:

Хейтеры часто критикуют Анастасию Тарасову за наряды, которые она выбирает для праздников. Один из последних - тот, в котором она появилась на свадьбе брата своего супруга. Но на этот раз модель бросила вызов злопыхателям, опубликовав снимок в строгом костюме, который идеально подчеркивает ее фигуру.

- Пока погода в Москве нас не сильно радует, поднять боевое настроение и черпнуть летней свежести можно вот с таким нежным костюмчиком, - написала красавица.

А фото сразу же набрало больше 26 тысяч лайков. Многие оценили строгий образ.

kostenko.94kostenko.94
Пока Погода в Москве нас не сильно радует
26678 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Красивая, сейчас бедняжкам даже написать нечего будет тем, кто вечно клюет за стиль, - написала одна из поклонниц.

- На такой красивой фигуре все прекрасно сидит, - похвалила можель другая.

- Настя, вы красотка! Образ классный, и вы очень красивая! - восхитилась еще одна подписчица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сердце рвется из груди»: Подписчики обсуждают декольте «Мисс Россия-2019» Алины Санько
Дорогу между Ростовом-на-Дону и станицей Ольгинской перекроют на полмесяца
«Мама, я влюбился!»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото в откровенном топике
В Таганроге автоинспекторы нашли у водителя Hyundai Solaris 600 гр "травки"
В Ростове-на-Дону водитель бетономешалки потушил попавшую в аварию иномарку
«Пенная королева»: Поклонники хвалят «Миссис Россия» Полину Диброву за идеальную фигуру
«Реально богиня»: Фанаты обсуждают пляжное фото пловчихи Юлии Ефимовой
В Ростовской области в аварии пострадали два человека
В Ростове-на-Дону 62 школьника поставлены на учет за купание в опасных местах
Под Ростовом-на-Дону построят завод по производству цистерн
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
160 программ по 50 направлениям подготовки: Магистратура ЮФУ - это не только площадка для получения знаний
В Азовском районе спасатели выручили 16-летнего подростка, который едва не утонул
На трассе Азов - Ейск иномарка врезалась в столб: семь человек в больнице
Прокуратура потребовала отремонтировать камеры в ростовском СИЗО
Дожди и немного солнца: рассказываем, какая погода будет в Ростове-на-Дону в рабочую неделю
В Ростове-на-Дону вор украл из магазина восемь пакетов с духами