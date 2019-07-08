«Мама, я влюбился!»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото в откровенном топике
Звезда Playboy Мария Лиман снова в центре внимания. На этот раз поводом для дискуссии стала ее фотография в откровенном топике.
- Какое фото Вам больше нравится? - попыталась позаигрывать с подписчиками модель. - Мне идет желтый цвет?
Народ сразу же откликнулся на призыв.
- Кажется, тебе любой цвет пойдет, - написал один из них.
- Тебе идет объектив! - уверен другой.
- Вам очень-очень идет шикарная челка и желтый цвет одежды, - рассыпался в комплиментах третий.
- Мама, я влюбился! Лучше сними этот цвет и покажи нам без него, - предложил еще один.
Но были и те, кто раскритиковал Марию:
- Фото не красивое, много фотошопа и вообще не сексуально, как кукла, - написал один из Интернет-пользователей.
- Загадки нет. Разделась, ведет себя как все. Индивидуальности ноль, - высказался по теме другой.
ИСТОЧНИК KP.RU