2019-07-08T17:31:59+03:00
Общество

«Мама, я влюбился!»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото в откровенном топике

И раскритиковали красотку за излишнюю любовь к фоторедакторам
ГОШЕВ Игорь
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Звезда Playboy Мария Лиман снова в центре внимания. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Звезда Playboy Мария Лиман снова в центре внимания. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман снова в центре внимания. На этот раз поводом для дискуссии стала ее фотография в откровенном топике.

- Какое фото Вам больше нравится? - попыталась позаигрывать с подписчиками модель. - Мне идет желтый цвет?

Народ сразу же откликнулся на призыв.

- Кажется, тебе любой цвет пойдет, - написал один из них.

- Тебе идет объектив! - уверен другой.

- Вам очень-очень идет шикарная челка и желтый цвет одежды, - рассыпался в комплиментах третий.

- Мама, я влюбился! Лучше сними этот цвет и покажи нам без него, - предложил еще один.

liman_marialiman_maria
Какое фото Вам больше нравится?
12722 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но были и те, кто раскритиковал Марию:

- Фото не красивое, много фотошопа и вообще не сексуально, как кукла, - написал один из Интернет-пользователей.

- Загадки нет. Разделась, ведет себя как все. Индивидуальности ноль, - высказался по теме другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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