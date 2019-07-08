Дорогу между Ростовом-на-Дону и станицей Ольгинской перекроют на полмесяца

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-08T17:43:56+03:00

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В Ростовской области с 1 по 14 августа перекроют движение по автодороге, ведущей от донской столицы (точнее от развязки на трассе М-4 "Дон" у Аксайского моста) к станице Ольгинской. Как сообщили в донском правительстве, там будет идти капитальный ремонт проезжей части. Конкретно - на участке 1700–7330 метров, вдоль которого нет населенных пунктов.

Объезд будет осуществляться по трассе М-4 "Дон" и участку автодороги "Ростов – Семикаракорск – Волгодонск", ведущему в Ольгинскую. На сайте регионального правительства опубликована подробная схема ограничения движения и объезда.

Схема объезда.Фото: Правительство РО

ИСТОЧНИК KP.RU