2019-07-08T17:43:56+03:00
Авто

Дорогу между Ростовом-на-Дону и станицей Ольгинской перекроют на полмесяца

Там будет идти капремонт трассы
Илья БОГОМОЛОВ
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Дорогу на Ольгинскую собираются капитально отремонтировать.Дорогу на Ольгинскую собираются капитально отремонтировать.Фото: Яндекс.Карты
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В Ростовской области с 1 по 14 августа перекроют движение по автодороге, ведущей от донской столицы (точнее от развязки на трассе М-4 "Дон" у Аксайского моста) к станице Ольгинской. Как сообщили в донском правительстве, там будет идти капитальный ремонт проезжей части. Конкретно - на участке 1700–7330 метров, вдоль которого нет населенных пунктов.

Объезд будет осуществляться по трассе М-4 "Дон" и участку автодороги "РостовСемикаракорскВолгодонск", ведущему в Ольгинскую. На сайте регионального правительства опубликована подробная схема ограничения движения и объезда.

Схема объезда. Фото: Правительство РО

Схема объезда.Фото: Правительство РО

ИСТОЧНИК KP.RU

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