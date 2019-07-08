2019-07-08T19:35:07+03:00
Общество

«Сердце рвется из груди»: Подписчики обсуждают декольте «Мисс Россия-2019» Алины Санько

Фото самой красивой девушки страны этого года набрало уже тысячи лайков
ГОШЕВ Игорь
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Фото самой красивой девушки страны этого года набрало уже тысячи лайков. Фото: Инстаграм Алины Санько.Фото самой красивой девушки страны этого года набрало уже тысячи лайков. Фото: Инстаграм Алины Санько.
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«Мисс Россия-2019» Алина Санько, как считают ее поклонники, образец красоты и интеллекта, которые могут быть совмещены в одном человеке. Подтверждением этому стал новый пост от красавицы из города Азова Ростовской области, который она опубликовала в своем Инстаграм.

- Ничего не происходит напрасно. Все является подготовкой к следующей сцене, - подписала кадр Алина, которая позирует на фото в роскошном вечернем платье.

Поклонники сразу заприметили непривычную для красавицы глубину декольте.

- Сердце рвется из груди, разрывается на части, - высказался один из них.

ms.alinasankoms.alinasanko
Ничего не происходит напрасно.
3771 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Другой написал:

- Безумно красивая и женственная, милая и неповторимо очаровательная, обаятельная и элегантная во всем, везде и всюду. Всем королевам королева.

Еще и продолжил мысль красавицы:

- Подготовка именно уже сегодня, здесь и сейчас, ведь это и станет залогом настоящего, долгожданного действительно мощного и красивого триумфа в будущем.

Некоторые просто оставили свои комплименты: «Очень красивая», «Ты прям как роза» и «Алина, вы сногсшибательна! Пример красоты для окружающих и глубокого внутреннего мира».

К слову, фото самой красивой девушки страны этого года набрало уже тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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