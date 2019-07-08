«Сердце рвется из груди»: Подписчики обсуждают декольте «Мисс Россия-2019» Алины Санько
«Мисс Россия-2019» Алина Санько, как считают ее поклонники, образец красоты и интеллекта, которые могут быть совмещены в одном человеке. Подтверждением этому стал новый пост от красавицы из города Азова Ростовской области, который она опубликовала в своем Инстаграм.
- Ничего не происходит напрасно. Все является подготовкой к следующей сцене, - подписала кадр Алина, которая позирует на фото в роскошном вечернем платье.
Поклонники сразу заприметили непривычную для красавицы глубину декольте.
- Сердце рвется из груди, разрывается на части, - высказался один из них.
Другой написал:
- Безумно красивая и женственная, милая и неповторимо очаровательная, обаятельная и элегантная во всем, везде и всюду. Всем королевам королева.
Еще и продолжил мысль красавицы:
- Подготовка именно уже сегодня, здесь и сейчас, ведь это и станет залогом настоящего, долгожданного действительно мощного и красивого триумфа в будущем.
Некоторые просто оставили свои комплименты: «Очень красивая», «Ты прям как роза» и «Алина, вы сногсшибательна! Пример красоты для окружающих и глубокого внутреннего мира».
К слову, фото самой красивой девушки страны этого года набрало уже тысячи лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU