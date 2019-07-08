«Все было не зря!»: Откровенное видео поющей «Мисс Россия» Татьяны Котовой посмотрели больше 131 тысячи человек
Больше 131 тысячи просмотров уже собрало видео поющей «Мисс Россия» Татьяны Котовой: красавица из Ростовской области сразу после конкурса красоты запела сначала в сексуальном трио «ВИА Гра», а после пустилась в сольное плавание. А сейчас Татьяна позирует на видео перед поклонниками, но уже в откровенном бикини.
- Не зря я несколько месяцев занималась спортом, контролировала питание, ходила на всевозможные и невозможные массажи, посещала душ Шарко... В общем, все это для этих шести секунд, - то ли призналась, то ли пошутила она.
Подписчики принялись нахваливать поющую блондинку: «А-ха-ха для шести секунд! Ты огонь!», «Супер девушка», «Бомбически выглядишь», «Супер фигурка» и «Купальник хорош».
А один из фанатов даже посвятил Татьяне мини-стихотворение:
- Скажу тебе без лести ты прекрасна на все 200. Так держать!
ИСТОЧНИК KP.RU