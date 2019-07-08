2019-07-08T19:33:40+03:00
Общество

«Все было не зря!»: Откровенное видео поющей «Мисс Россия» Татьяны Котовой посмотрели больше 131 тысячи человек

Девушка призналась, что не зря занималась спортом "ради этих шести секунд"
ГОШЕВ Игорь
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Девушка призналась, что не зря занималась спортом ради этих шести секунд.Девушка призналась, что не зря занималась спортом ради этих шести секунд.
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Больше 131 тысячи просмотров уже собрало видео поющей «Мисс Россия» Татьяны Котовой: красавица из Ростовской области сразу после конкурса красоты запела сначала в сексуальном трио «ВИА Гра», а после пустилась в сольное плавание. А сейчас Татьяна позирует на видео перед поклонниками, но уже в откровенном бикини.

- Не зря я несколько месяцев занималась спортом, контролировала питание, ходила на всевозможные и невозможные массажи, посещала душ Шарко... В общем, все это для этих шести секунд, - то ли призналась, то ли пошутила она.

kottovakottova
Не зря я несколько месяцев занималась спортом
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Подписчики принялись нахваливать поющую блондинку: «А-ха-ха для шести секунд! Ты огонь!», «Супер девушка», «Бомбически выглядишь», «Супер фигурка» и «Купальник хорош».

А один из фанатов даже посвятил Татьяне мини-стихотворение:

- Скажу тебе без лести ты прекрасна на все 200. Так держать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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