2019-07-08T19:32:14+03:00
Общество

В Ростовскую области дама пыталась провести контрабандой шесть тысяч сигарет

Их она спрятала под приборной панелью
Ольга ГОПАЛО
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Сигареты были спрятаны под приборной панелью. Фото: ЮТУ.Сигареты были спрятаны под приборной панелью. Фото: ЮТУ.
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В Ростовскую область не пустили контрабандные сигареты. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Новошахтинске. Там внимание таможенников привлек автомобиль OPEL ASTRA, за рулем которого была гражданка Украины.

В итоге, подозрения таможенников подтвердились. Как рассказали в Южном таможенном управлении, в иномарке дамы были обнаружены 6 460 сигарет. Ровно 323 пачки прятались в салоне под приборной панелью за перчаточным ящиком, а также за центральной консолью.

Дама призналась, что купила сигареты в незалежной. Она знала, что существуют ограничения на провоз такого вида товара, потому и спрятала их. В итоге, в отношении автоледи было возбуждено административное дело. Контрабандные сигареты изъяты, а женщине теперь придется заплатить крупный денежный штраф, если такое решение примет суд.

К слову, по закону, одному человеку для личного пользования на таможенную территорию можно ввезти не более 200 сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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