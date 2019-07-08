2019-07-08T18:28:16+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 июля 2019: где и когда

Выясняем, где и когда 9 июля 2019 в Ростове-на-Дону планируют отключения света
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключения света 9 июля 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключения света 9 июля 2019.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 9 июля 2019: где и когда. Известно, что в ближайший вторник в донской столице запланированы плановые отключения электроэнергии, цель которых не допустить возникновения в дальнейшем аварийных ситуаций. В зону отключений попадут несколько десятков домов, жителям которых несколько часов придется обходится без работающих телевизоров, кондиционеров и холодильников.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 9 июля

С 8:30 до 17:00:

- жилые дома по ул. Жданова 3, ул. Жданова 5/36;

- детский сад № 8 Жукова 34 А;

- детская поликлиника № 45 по ул. Жукова 32.

С 09:00 до 17:00:

- ул. 18-я линия 12/73, 67, 67/1, 69, 90-98; ул. Лекальная 10-12; пер. Больничный 1-27; пер. Лечебный 21-27, 18-28; ул. 18-я линия 67, 67/1, 73/12; ул. 20-я линия 50, 54, 60; ул. Ченцова 77

- ул. Губаревича 39-117, 46-106; пер. Квартальный 1-9, 2-10; ул. Кольцевая 5-я 2; ул. Кольцевая 6-я 9; пер. Кузбасский 17, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 119/1, 119/3, 121/1, 121/3, 216-296; ул. Разина 2-54, 3, 9; пер. Силикатный 1-3, 2-6, 8; ул. Ясная 33

- ул. Вологодская; ул. Новополоцкая; ул .Каракумская; ул. Односторонняя; ул. Каменобродская; ул. Боряна; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский

- просп. Ленина 89/3, 91/1, 93/2, 93/4

С 09:00 до 18:00:

- ул. Комиссаровский 3-5, 4; ул. Гайдара 25-36

С 10:00 до 17:00:

- ул. Российская 2-14; ул. Курчатова 2, 2А, 2Б

С 10:00 до 12:00:

- ул. Серафимовича 49-75, 46-69; ул. Социалистическая 57-83, 56-82, 51/58; пер. Соборный 17-19, 24-26; просп. Будённовский 22, 24, 26С 14:00 до 17:00:

- ул.8-го Марта 2-24, 1-23; пер. Долевой 1-13, 2-42; пер. Коломенский 1-9, 2-10; ул. Нансена 2-46; пер. Несветайский 1-9, 2-10; пер. Окраинный 1-13, 10-12; ул. Пирамидная 48-72, 53-79; пер. Проектируемый 1-7; ул. Смотровая 36-57; ул. Курганная 62-86, 61-115; ул. Павленко 1-15, 2-32; ул. Зявкина 31-33.

С 14:00 до 17:00:

- жилые дома по ул. Зявкина, 31, 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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