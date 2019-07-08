В Ростовской области изъяли 34 тысячи бутылок контрафактной минералки

СЕГОДНЯ 19:01 2019-07-08T19:30:12+03:00

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Канал экспорта контрафактной минеральной воды в городе Таганроге удалось перекрыть таможенникам. Как рассказали в Южном таможенном управлении, было выявлено более 34 тысяч бутылок "левой" минералки.

Произошло это после того, как к ним обратился представитель, который по документам официально разливает в бутылки знакомую многим минеральную воду «Ессентуки». Речь в его сообщении шла о том, что кто-то незаконно использует название воды для того, чтобы извлечь собственную прибыль.

В итоге, были выявлены девять товарных партий. Образцы этих этикеток ( название на которых было, правда, на английском языке, - прим. автр.), как признали эксперты, были схожими с теми же, что и у той самой знаменитой минеральной воды. А потому могли ввести в заблуждение покупателей.

В итоге, были возбуждены сразу несколько административных дел. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU