2019-07-08T19:30:12+03:00
Общество

В Ростовской области изъяли 34 тысячи бутылок контрафактной минералки

С жалобой к таможенникам обратился официальный представитель бренда «Ессентуки»
ГОШЕВ Игорь
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В Ростовской области изъяли 34 тысячи бутылок контрафактной минералки. Фото: ЮТУВ Ростовской области изъяли 34 тысячи бутылок контрафактной минералки. Фото: ЮТУ
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Канал экспорта контрафактной минеральной воды в городе Таганроге удалось перекрыть таможенникам. Как рассказали в Южном таможенном управлении, было выявлено более 34 тысяч бутылок "левой" минералки.

Произошло это после того, как к ним обратился представитель, который по документам официально разливает в бутылки знакомую многим минеральную воду «Ессентуки». Речь в его сообщении шла о том, что кто-то незаконно использует название воды для того, чтобы извлечь собственную прибыль.

В итоге, были выявлены девять товарных партий. Образцы этих этикеток ( название на которых было, правда, на английском языке, - прим. автр.), как признали эксперты, были схожими с теми же, что и у той самой знаменитой минеральной воды. А потому могли ввести в заблуждение покупателей.

В итоге, были возбуждены сразу несколько административных дел. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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