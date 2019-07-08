В Ростовской области уборочная кампания перешагнула экватор

СЕГОДНЯ 19:24 2019-07-08T19:26:53+03:00

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В Ростовской области уборочная кампания миновала свой экватор. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, на Дону убрано уже более 55 процентов от всех уборочных площадей, а это свыше 1,8 миллиона гектаров.

Лидер по уборке зерновых - Сальский район. Там были убраны 140 тысяч гектаров. На втором и третьем месте - Зимовниковский и Зерноградский районы, которые отстают совсем не на много.

Кроме того, по последним данным, валовый сбор составляет почти шесть миллионов 150 тысяч тонн при средней урожайности почти 34 центнера с гектара. По валовому сбору также лидирует Сальский район, а вот первое место по по наивысшей урожайности сохраняет за собой Мясниковский: 47 центнеров с гектара. За ним следуют Веселовский и Зерноградский районы.

В ведомстве добавили, что качество зерна на Дону выше, чем в прошлом году. А урожайность пока на центнер превышает прошлогодние показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU