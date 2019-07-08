2019-07-08T21:54:22+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина на "десятке" сбила школьницу-велосипедистку

Ребенок был доставлен в больницу
Илья БОГОМОЛОВ
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Полиция проводит проверку по данному факту.Полиция проводит проверку по данному факту.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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Сегодня вечером, 8 июля, в Ростове-на-Дону автомобиль сбил 13-летнюю девочку на велосипеде. ДТП произошло в 18 часов на улице Интернациональной. По предварительным данным сотрудников полиции, 60-летняя женщина за рулем ВАЗ-2110 допустила наезд на школьницу, которая переезжала проезжую часть на своем двухколесном транспорте по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате столкновения девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, ранее на трассе под Ростовом-на-Дону иномарка врезалась в столб. В результате ДТП в больницу были доставлены семь человек: 29-летний водитель,18-летний парень и пять несовершеннолетних: три мальчика и две девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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