СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-09T09:37:14+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет 10 июля 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируют отключать свет 10 июля 2019

Изменить размер текста: A A

Отключение света 10 июля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Плановые отключения электроэнергии затронут десятки домов в донской столице. Энергетики сообщают, что все они - плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону 10 июля

с 8:30 до 17:00:

- жилые дома по ул. Еременко, 101/1, 103, 105;

- школа №115 по ул. Жданова, 13 А.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Дранко 17-75, 22-60; ул. Скрыпника 89-101, 92-104; 20-я улица 2-60, 1-41; 21-я улица 1-15, 8-28; пер. Верхоянский 40-48, 8-10; пер. Тобольский 1-75, 2-32; пер. Рязанский 35-47, 46-64.

с 09:00 до 17:00:

- ул.14-я линия 30-62, 21-61; ул. 16-я линия 30-48, 35-61; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. 12-я линия 58-78, 49-69; ул. Ченцова 22-74, 71-77; ул. 18-я линия 70-80.

- ул. Кемеровская 51-67, 50-70; просп. 20-летия Октября 49-77, 26-64; ул. Конституционная 47-63, 48-58; ул. Курчатова 31-63; пер. Угловой 1-31, 2-20; ул. Тихого Дона 31-47, 30-40.

- пер. Веселый 2-16, 7-9; ул. Достоевского 1-7, 2-12; ул. Минераловодская 146; ул. Некрасовская 1-73, 4-76; ул. Писательская 1-5, 2-8; пер. Силикатный 1-21; ул. Скачкова 21-25, 26-30, 35-49.

- просп. Ленина 89, 89/1, 91, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 95.

с 10:00 до 14:00:

- ул. Варфоломеева 265-267; просп. Чехова 103, 107; просп. Ворошиловский 62; пл. Гагарина 6/87.

ИСТОЧНИК KP.RU