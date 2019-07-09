"Вопрос ребром": Баста запускает новое шоу

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-09T10:23:07+03:00

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Рэпер Баста объявил о начале съемок нового шоу для YouTube. Рабочее название - "Вопрос ребром". Как и в своем предыдущем шоу "Gazlive", Василий Вакуленко собирается приглашать к себе известных людей и задавать им вопросы, которые пришлют его подписчики. Отличие в том, что некоторые авторы вопросов будут приезжать в студию, чтобы самолично спросить звезду о том, что их интересует.

Известно, что съемки будут проходить в Москве. Первыми героями передачи станут рэпер L'one, видеоблогер Эрик Давидович, стендап-комик Алексей Щербаков и футбольный комментатор Евгений Савин. Для привлечения внимания известный ростовчанин записал видео, в котором рассказывает о новом шоу и перечисляет первых гостей, при этом постоянно забывая слова. И когда "оператор" начинает ему подсказывать, Баста кричит ему: "Заткнись просто!"

bastaakanoggano Давно хотел задать острый вопрос звезде? Сделай это лично, глядя ей прямо в глаза в нашем новом шоу #ВопросРебром.

Напомним, что на интервью у Василия уже были такие личности, как Юрий Дудь, Иван Ургант, Александр Ревва, Ольга Бузова, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU