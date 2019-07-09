Гарантийная поддержка малого и среднего бизнеса увеличится в текущем году

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-09T11:29:05+03:00

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По итогам 1 полугодия 2019 года НКО «Гарантийный фонд РО» предоставил 51 поручительство субъектам МСП в общей сумме 379,6 млн.руб. для привлечения внешнего финансирования в форме кредитов, займов и банковской гарантии в общем объеме 878,1 млн.руб. По словам исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд РО» Романа Соина, в сравнении с первым полугодием прошлого года объем гарантийной поддержки и привлеченного с её помощью финансирования в текущем году увеличился.

- В конце июня Фонду выделена субсидия из средств областного и федерального бюджета, в совокупности более 170 млн.руб. Это очень своевременно, ведь мы собираемся внедрить новый гарантийный продукт – поручительство по договорам факторинга, - комментирует Роман Соин. – Думаю, что уже в 3 квартале продукт будет готов, одобрен Коллегиальным Советом и заключены соответствующие партнерские соглашения с факторинговыми организациями. Пока же наиболее востребованные продукты – поручительства по кредитам и по займам.

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ИСТОЧНИК KP.RU