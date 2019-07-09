Фигурное вождение и знание ПДД: В Ростовской области выбрали лучшего инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-09T12:37:02+03:00

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В Ростовской области выбрали лучшего инспектора ДПС. Конкурс «Лучший по профессии» проводят раз в году. Его цель, в числе прочего - совершенствовать профмастерство сотрудников, повышать их моральные качества и имидж службы.

Фигурое вождение патрульной машины. Фото: УГИБДД по РО.

Известно, что за лидерство боролись десять представителей дорожной полиции, прошедших жесткий отбор. Конкурс проводился в семи основных и двух дополнительных номинациях в течение месяца.

За это время инспекторы сдавали тесты и экзамены, в том числе на знание правил дорожного движения, оказывали доврачебную помощь и фигурно водили служебное авто.

Госавтоинспекторы сдавали практический экзамен по медицине. Фото: УГИБДД по РО.

В итоге, лучшим стал Александр Харзис, командир четвертого взвода первой роты ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону. Он получил награды за «Фигурное вождение патрульного автомобиля», «Знание ПДД», «Регулировку» и «Огневую подготовку».

А еще Александр Валерьевич отличился в номинации-конкурсе «Я - новатор!», придумав и нарисовав несколько новых дорожных знаков. В частности, один из них запрещает езду автомобилям с громкой музыкой, другой - движение по дороге в наушниках с гаджетом в руках.

Экзамен по стрельбе также был в числе конкурсных испытаний. Фото: УГИБДД по РО.

Кстати, в свободное от службы время капитан активно занимается спортивным ножевым боем, в его копилке множество наград не только в областных, но и во всероссийских соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU