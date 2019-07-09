Приемная кампания ЮФУ 2019: подать документы можно онлайн

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-09T12:38:49+03:00

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Приемная кампания в ЮФУ в самом разгаре. Но для того, чтобы подать документы, не обязательно приезжать в сам университет. Это возможно сделать дистанционно в режиме онлайн. Как рассказали в вузе, подать документы онлайн можно на программы магистратуры, а также бакалавриата и специалитета. Если говорить о последних двух, то в электронном виде документы могут подать только поступающие на основе ЕГЭ в рамках общего конкурса. Если же абитуриент поступает на основании внутренних испытаний на базе профессионального образования, в рамках квот или особого права, а также без вступительных испытаний или в рамках целевого приема, либо на направления подготовки, предусматривающие дополнительные профессиональные или творческие испытания, в этих случаях документы в приемную комиссию должны быть предоставлены лично до окончания сроков приема документов.

Что касается магистратуры, то личное присутствие необходимо в случае целевого приема или

без вступительных испытаний. Кроме того, документы, подтверждающие индивидуальные достижения также предоставляются в приемную комиссию лично. К слову, на сайте вузе, можно ознакомиться не только со сроками приема документов, правилами приема, но и программами вступительных испытаний, проводимых ЮФУ. Также, в вузе еще можно успеть пройти подготовку для поступающих в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU