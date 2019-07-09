В Ростовской области пенсионер убил пасынка ударом кувалды в голову
В Ростовской области пьяный пенсионер убил своего пасынка ударом кувалды. Инцидент произошел на минувших выходных в маленьком поселке под Сальском. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории своего домовладения, поссорился с 38-летним мужчиной и ударил его тяжелым инструментом по голове. Последний был доставлен в больницу только на следующий день, в состоянии комы. Врачи диагностировали у него перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Вскоре несчастный скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пенсионер задержан, кувалда изъята в качестве вещдока.
Известно, что оба мужчины ранее не были уличены в преступлениях, жили в одном доме.
ИСТОЧНИК KP.RU