В Ростовской области пенсионер убил пасынка ударом кувалды в голову

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-09T14:54:11+03:00

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В Ростовской области пьяный пенсионер убил своего пасынка ударом кувалды. Инцидент произошел на минувших выходных в маленьком поселке под Сальском. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории своего домовладения, поссорился с 38-летним мужчиной и ударил его тяжелым инструментом по голове. Последний был доставлен в больницу только на следующий день, в состоянии комы. Врачи диагностировали у него перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Вскоре несчастный скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пенсионер задержан, кувалда изъята в качестве вещдока.

Известно, что оба мужчины ранее не были уличены в преступлениях, жили в одном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU