2019-07-09T15:23:41+03:00
Происшествия

Сбежавших в Украину полицейских из Ростова-на-Дону подозревают в подбрасывании наркотиков

Правоохранители насчитали 12 эпизодов сбыта наркотических веществ со стороны бывших стражей порядка
Илья БОГОМОЛОВ
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В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской области.В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской области.Фото: скриншот с видео
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Двоих полицейских, сбежавших из Ростова в Украину, подозревают в подбрасывании наркотиков. Уже бывшие стражи порядка Никита Моргунов и Семен Фищук служили в отделе по контролю за оборотом наркотиков в ОП № 5 (Октябрьский район) донской столицы, и сейчас они фигурируют в уголовном деле по 12 эпизодам сбыта запрещенных веществ и провокаций в отношении горожан. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в апреле текущего года бывшие сотрудники МВД пересекли границу и заявили украинским пограничникам, что российские власти преследуют их за борьбу с аптечной наркомафией. При этом ростовчане передали силовикам из незалежной флешку с секретными данными, за что стали фигурантами в уголовном деле о разглашении государственной тайны.

Как ранее писала "КП", указанные полицейские, работая в Ростове, не боролись, а, наоборот, поддерживали наркомафию. В частности, их подозревают в "выбивании" показаний из людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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