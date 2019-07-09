2019-07-09T15:35:38+03:00
Общество

«Вот это поворот»: Сексуальная Виктория Лопырева опубликовала фото на пляже в разных ракурсах

Подписчики в восторге от фигуры модели
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики в восторге от фигуры модели. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Подписчики в восторге от фигуры модели. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Одна из самых популярных в России блондинок Виктория Лопырева нашла, чем сразить наповал своих поклонников. Красавица опубликовала сразу несколько фото на пляже в Рио с разных ракурсов так, что все желающие смогут полюбоваться ее роскошной фигурой и формами. Таким образом красавица проиллюстрировала свои размышления о футболе. И, в частности, матча, в котором победила сборная Бразилии.

- Симпатии однозначно были на стороне Бразилии, которые у себя дома смогли вернуть титул сильнейшей команды континента 12 лет спустя. Молодцы! - похвалила красотка.

lopyrevavikalopyrevavika
Не могу пройти мимо победы сборной Бразилии
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- Как же им не выигрывать - зная, что за них болеет самая красивая россиянка, - предположил один из Интрнет-пользователей под фото Виктории в коротеньких шортиках.

- Представляю глаза мужчин, когда они увидели Вику на пляже, - разыгралась фантазия у другого.

Фанаты сразу же поставили под снимками десятки тысяч лайков. Комплиментов - устанешь считать. В числе них: «Обалденно», «Ого! Ничего себе вид», «Красавица», «Такая классная, что слов нет», «Ты прекрасна» и «Богиня»

ИСТОЧНИК KP.RU

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