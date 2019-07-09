Портфель привлеченных средств в ВТБ вырос до 4,82 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-09T15:46:52+03:00

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В ВТБ озвучили статистику за пять месяцев текущего года. В частности, речь идет о том, что портфель привлеченных средств физлиц банка с учетом инвестиционных продуктов вырос до 4,82 триллиона рублей. Рост составил 23 процента.

- Сберегательные продукты остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения, это важнейший продукт, который мы предлагаем для наших клиентов, – отметила старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк. - Наибольшим спросом пользуется сезонный промо-вклад «Время роста», условия по которому являются одними из лучших на рынке. ВТБ уже дважды продлевал срок его действия. Также мы наблюдаем рост интереса к накопительным счетам – более половины наших вкладчиков размещают на них свои сбережения».

К слову, клиентская база ВТБ в сегменте привлеченных средств с начала текущего года выросла более чем на 10%. Наибольшим спросом у населения пользуются депозиты – на них приходится более 70% всего портфеля банка. Объем депозитов, накопительных и текущих счетов банка уже достиг 4 триллиона рублей. Банк обеспечил более 65% прироста всего рынка частных сбережений, увеличив свою долю на 0,59 п.п. Она, по данным Банка России, она превышает 14,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU