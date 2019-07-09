«Все бывшие девушки Бонда отдыхают»: Фанаты в восторге от роскошных форм пловчихи Юлии Ефимовой в бикини

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-09T16:36:45+03:00

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Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова - вне конкуренции не только в бассейне, но и в жизни. Поводом для очередной гордости стало фото спортсменки из города Волгодонска Ростовской области в купальнике. Красавица-спортсменка позирует в бикини на одном из островов. Причем для одного из снимков она выбрала характерный жест в духе Джеймса Бонда.

Фанаты просто обомлели и от красоты вокруг, и от самой модели. И, как результат, больше 23 тысяч лайков.

pryanya93 Efimova, Yuliya Efimova #jamesbondgirl

От комплиментов глаза разбегаются: «Вот это фигура!», «Модели рядом не стояли», «Очень сильно!», «Похудела как... Плыть-то как будешь?», «Юля, красавица!», «Сразу и не видно, что сзади тоже очень красиво!», «Ты великолепна», «Красивое место и вы в прекрасной форме» и «Как всегда красотка».

Часть дифирамбов достались даже купальнику спортсменки: «Шикарный цвет!» и «Классный купальник».

ИСТОЧНИК KP.RU