2019-07-09T16:36:45+03:00
Общество

«Все бывшие девушки Бонда отдыхают»: Фанаты в восторге от роскошных форм пловчихи Юлии Ефимовой в бикини

Спортсменка сделала серию фото на одном из заграничных островов
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Спортсменка сделала серию фото на одном из островов. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Спортсменка сделала серию фото на одном из островов. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
Изменить размер текста:

Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова - вне конкуренции не только в бассейне, но и в жизни. Поводом для очередной гордости стало фото спортсменки из города Волгодонска Ростовской области в купальнике. Красавица-спортсменка позирует в бикини на одном из островов. Причем для одного из снимков она выбрала характерный жест в духе Джеймса Бонда.

Фанаты просто обомлели и от красоты вокруг, и от самой модели. И, как результат, больше 23 тысяч лайков.

pryanya93pryanya93
Efimova, Yuliya Efimova #jamesbondgirl
24995 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

От комплиментов глаза разбегаются: «Вот это фигура!», «Модели рядом не стояли», «Очень сильно!», «Похудела как... Плыть-то как будешь?», «Юля, красавица!», «Сразу и не видно, что сзади тоже очень красиво!», «Ты великолепна», «Красивое место и вы в прекрасной форме» и «Как всегда красотка».

Часть дифирамбов достались даже купальнику спортсменки: «Шикарный цвет!» и «Классный купальник».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Миллерове погиб водитель грузовика, случайно задев провода воздушной линии
«Наша гордость»: Русские русалки сделали совместное фото у бассейна перед соревнованиями в Корее
«Такая нежная»: ТОП-10 «Мисс Россия» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в постели
Житель Таганрога угнал ВАЗ, увидев ключ в замке зажигания
В Новочеркасске раскрыли кражу ювелирных изделий
В Ростове-на-Дону полицейский за взятку в 145 тысяч рублей обещал «смягчить» статью уголовного дела
Портфель привлеченных средств в ВТБ вырос до 4,82 триллиона рублей
«Вот это поворот»: Сексуальная Виктория Лопырева опубликовала фото на пляже в разных ракурсах
Сбежавших в Украину полицейских из Ростова-на-Дону подозревают в подбрасывании наркотиков
В Ростовской области пенсионер убил пасынка ударом кувалды в голову
Центр Ростова-на-Дону на сутки останется без воды
Приемная кампания ЮФУ 2019: подать документы можно онлайн
Фигурное вождение и знание ПДД: В Ростовской области выбрали лучшего инспектора ДПС
Гарантийная поддержка малого и среднего бизнеса увеличится в текущем году
В День города в Ростове-на-Дону устроят салют на миллион рублей
"Вопрос ребром": Баста запускает новое шоу
Отключение света 10 июля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Жители Ростова-на-Дону просят сделать пешеходную зону на Вертолетном поле
В Ростове-на-Дону женщина на "десятке" сбила школьницу-велосипедистку
В Ростовской области уборочная кампания перешагнула экватор
В Ростовской области загсы открылись в свой выходной, чтобы поженить молодых
В Ростовской области изъяли 34 тысячи бутылок контрафактной минералки
Отключение света в Ростове-на-Дону 9 июля 2019: где и когда