В Новочеркасске раскрыли кражу ювелирных изделий

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-09T16:49:07+03:00

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В Новочеркасске полицейские вернули местному жителю украшения, которые у него украли. Как говорится в официальном сообщении правоохранительных органов, гражданин, обратившись с заявлением, пояснил, что в раздевалке на работе он оставил золотое кольцо и цепочку, а когда вернулся, то их не обнаружил.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 36-летнего подозреваемого, ранее судимого за разбой, - пояснили стражи порядка. Как оказалось, мужчина коллега потерпевшего, будучи в раздевалке он обратил внимание на золото, которое тут же прикарманил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, на время расследования которого ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU