Житель Таганрога угнал ВАЗ, увидев ключ в замке зажигания

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-09T17:04:08+03:00

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В Таганроге под следствием оказался местный житель. Он попался на угоне автомобиля.

- В отдел полиции обратился местный житель с заявлением о пропаже автомобиля, - пояснили в правоохранительных органах. - Мужчина рассказал, что припарковал ВАЗ-21103 около своего дома, но забыл ключ в замке зажигания.

Ориентировки на розыск транспортного средства была передана всем патрулирующим нарядам полиции, вскоре автомобиль заметили, заставив водителя остановиться. Машину вернули хозяину, а мужчину, который находился за рулем, доставили в отдел, где он во всем признался. Он рассказал, что заметив ключ, не смог устоять перед искушением, решив прокатиться. Как оказалось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Уголовное дело возбуждено по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU