«Такая нежная»: ТОП-10 «Мисс Россия» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в постели

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-09T17:11:57+03:00

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Ростовчанка Елена Разинкова в этом году вошла в десятку самых красивых девушек нашей страны, после того как вошла в ТОП-10 конкурса «Мисс Россия». Несмотря на то, что корону получила ее землячка из города Азова той же Ростовской области, Елена не осталась не удел.

Судя по ее Инстаграм, девушка сейчас активно участвует в съемках. Одна из них была сделана для рекламы гостиницы. Об этом Елена сообщила в сторис своего Инстаграм. На снимке, который опубликовала девушка в социальных сетях, она нежится в постели, удивляя своей нежностью и красотой. Снимок модель подписала стихотворными строками, в числе которых были такие: «Она не знает «нет», не знает «да». Привыкла жить по собственным законам».

lenarazinkova Она не знает завтра и вчера. Сегодня и сейчас ее девизы.

Поклонники ростовской модели оценили и слог, и образ Елены, оставив такие комментарии: «Такая нежная» и «Очень КРАСИВАЯ».

Под снимком Елены сотни лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU