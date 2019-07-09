«Наша гордость»: Русские русалки сделали совместное фото у бассейна перед соревнованиями в Корее

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-09T17:35:40+03:00

После изнурительных тренировок у спортсменок находятся силы на улыбки

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Совсем скоро на носу у спортсменов Чемпионат Мира-2019 по водным видам спорта. В этом году он будет проходить в Корее. Свое выступление готовят и Русские русалки - сборная страны по синхронному плаванию.

Девушки сейчас активно тренируются. Такой вывод можно сделать, изучив Инстаграм одной из спортсменок - Влады Чигиревой. Несколько часов назад ростовчанка опубликовала фото вместе с командой.

chigirevavlada Как после такой жуткой заключительной тренировки мы ещё находим силы на улыбки - уму не постижимо

- Как после такой жуткой заключительной тренировки мы еще находим силы на улыбки - уму не постижимо, - подписала кадр, сделанный на фоне бассейна, Влада. - А тем временем мы вскоре выезжаем в аэропорт, впереди двухчасовой перелет и четырех часовая поездка на автобусе навстречу Кванджу. И уже 14 июля мы идем в бой.

Поклонники оценили увиденное.

- Удачи, девчонки! - написал один из них.

- Пьедестал будет ваш. Вы замечательные, поэтому и улыбка всегда на лицах. Успехов! - пожелал другой.

ИСТОЧНИК KP.RU