В Миллерове погиб водитель грузовика, случайно задев провода воздушной линии
По факту проводится доследственная проверка
На месте ЧП работают следователиФото: СУ СК России по РО
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Региональный следком сообщил о начале доследственной проверки по факту гибели жителя города Миллерово.
- По предварительным данным, 9 июля водитель грузового автомобиля в ходе погрузки асфальтобетонного покрытия задел провода воздушной линии электропередач, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.
Водитель получил удар электротоком и скончался в машине скорой помощи.
- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - пояснили в ведомстве. - По результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU