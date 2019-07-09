В Миллерове погиб водитель грузовика, случайно задев провода воздушной линии

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-09T18:01:16+03:00

На месте ЧП работают следователи Фото: СУ СК России по РО

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Региональный следком сообщил о начале доследственной проверки по факту гибели жителя города Миллерово.

- По предварительным данным, 9 июля водитель грузового автомобиля в ходе погрузки асфальтобетонного покрытия задел провода воздушной линии электропередач, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Водитель получил удар электротоком и скончался в машине скорой помощи.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, - пояснили в ведомстве. - По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU