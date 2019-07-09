Площадь пожара в Ростовском музтеатре увеличилась почти в два раза
Как сообщили сотрудники МЧС, площадь возгорания крыши Ростовского музыкального театра увеличилась с 200 до 350 квадратных метров. Открытого огня нет, но продолжает гореть утеплитель под металлической кровлей. Спасатели активно проливают здание, на месте работают более 100 специалистов и более 30 единиц техники.
Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17:01, в 17:33 пожару присвоили ранг № 3. К счастью, обошлось без пострадавших. В виду театрального межсезонья постановок на сегодняшний вечер не было назначено. На фасаде здания уже несколько месяцев производились масштабные ремонтные работы.
Пожарные проливают горящую внутри кровлю музтеатра в Ростове-на-Дону, 9 июля 2019.ГУ МЧС России по РО
Добавим, что движение транспорта возле здания-рояля перекрыто, из-за чего наблюдаются пробки на Большой Садовой, Богатяновском спуске, улицах Социалистическая, Станиславского, Суворова и Кировском проспекте.
ПОДРОБНОСТИ
В 19:05 объявлена локализация пожара на площади в 350 квадратных метров.
К 21 часу объявлено о полной ликвидации ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU