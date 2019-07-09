Площадь пожара в Ростовском музтеатре увеличилась почти в два раза

СЕГОДНЯ 18:44 2019-07-09T21:40:03+03:00

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Как сообщили сотрудники МЧС, площадь возгорания крыши Ростовского музыкального театра увеличилась с 200 до 350 квадратных метров. Открытого огня нет, но продолжает гореть утеплитель под металлической кровлей. Спасатели активно проливают здание, на месте работают более 100 специалистов и более 30 единиц техники.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17:01, в 17:33 пожару присвоили ранг № 3. К счастью, обошлось без пострадавших. В виду театрального межсезонья постановок на сегодняшний вечер не было назначено. На фасаде здания уже несколько месяцев производились масштабные ремонтные работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/719318" frameborder="0"></iframe> Пожарные проливают горящую внутри кровлю музтеатра в Ростове-на-Дону, 9 июля 2019.ГУ МЧС России по РО

Добавим, что движение транспорта возле здания-рояля перекрыто, из-за чего наблюдаются пробки на Большой Садовой, Богатяновском спуске, улицах Социалистическая, Станиславского, Суворова и Кировском проспекте.

ПОДРОБНОСТИ

В 19:05 объявлена локализация пожара на площади в 350 квадратных метров.

К 21 часу объявлено о полной ликвидации ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU