Крышу Музыкального театра в Ростове-на-Дону тушили четыре часа

СЕГОДНЯ 21:29 2019-07-09T21:37:15+03:00

Изменить размер текста: A A

К 9 часам вечера, 9 июля, ростовские пожарные объявили полную ликвидацию загорания крыши Музыкального театра. Горение, напомним, успело распространиться на площадь в 350 квадратных метров. Огонь тушили 131 спасатель и 33 единицы техники, пожару был присвоен ранг № 3.

Возгорание началось в 17 часов, столб дыма поднялся над зданием-роялем на Большой Садовой, фасад которого в этом году реконструировали за большие деньги. Основная версия, которую выдвигают ростовчане, - оплошность рабочих, трудившихся на крыше. Официальных причин ЧП пока не названо.

Пострадавших нет, но происшествие, несомненно, будет иметь серьезные материальные последствия - пожар произошел в самый разгар реконструкции фасада здания.

ИСТОЧНИК KP.RU