СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-10T10:08:25+03:00

Выясняем, где и когда 11 июля 2019 в Ростове-на-Дону планируются отключения света. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда 11 июля 2019 в Ростове-на-Дону планируются отключения света

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Отключение света в Ростове-на-Дону 11 июля 2019: где и когда. Извстно, что электричества не будет в центре города, в Александровке и Западном жилом массиве. По словам энергетиков, отключения плановые. Их цель — не допустит возникновения аварий на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества 11 июля 2019

С 09:00 до 16:00:

- ул. Комиссаровский 3-5, 4; ул. Гайдара 25-36.

С 09:00 до 17:00:

- просп. 40-летия Победы 83, 87/1, 87/2, 89, 91.

- ул. Кемеровская 51-67, 50-70; просп. 20-летия Октября 49-77, 26-64; ул. Конституционная 47-63, 48-58; ул. Курчатова 31-63; пер. Угловой 1-31, 2-20; ул. Тихого Дона 31-47, 30-40.

- ул. Гусева 124/10, 126-132, 128А, 132/7, 136; ул. Дальневосточная 1-77, 2-74; ул. Минераловодская 143, 144, 145А, 146А, 163-165; пер. Олимпийский 5-9, 13-15, 16-18, 20-56; ул. Скачкова 1-19, 2-24, ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 20-22.

- просп. Ленина 83, 83А, 85, 85А, 85Б; 87, 89/2 .

- ул. 4-я линия 4-18, 5-17; ул. 6-я линия 2-18, 1-11; ул. Советская 43; ул. 1-я Майская 42-48.

С 09:00 до 18:00:

- ул. Бородина 1-11, 2-10; ул. Котовского 10-18, 13-25; ул. Прудовая 1-37, 2-28; пер. Вёшенский 1-23, 2-8; ул. Доватора 2-34, 51; ул. Котовского 10-16, 29-45; ул. Латвийская 1-27, 2-24; ул. Лесная 34, 52б, 57; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Прудовая 1-27, 1-39, 2-16, 2А, 2-26; ул. Чайковского 1-23, 2-26; ул. Бессарабская 1-25, 2-26; ул. Доватора 17; ул. Ейская 1-11, 2-12; ул. Котовского 2-12, 9-27; ул. Кронштадтская 1-31, 2-34; ул. Кутузова 1-23, 2-18; ул. Лесная 26; ул. Литовская 1-27, 2-30; ул. Сестрорецская 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-23, 2-22; пер. Багряный 1-13, 2-14; ул. Главная 1-11, 2-16, 29-67, 32-42; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Озарённая 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67, 2-44; ул. Прелестная 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16; ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2-4; ул. Цветная 2; ул. Цветочная 2-4, 38.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Пушкинская 110-112, 135.

ИСТОЧНИК KP.RU