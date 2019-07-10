В Ростовской области в розыск объявлен 59-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-10T10:20:42+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 59-летний Александр Парфиненко. Ориентировки с его изображением распространили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт-Юг» в сети Интернет. Известно, что последний раз мужчину видели в четверг, 4 июля, в селе Кулешовка Азовского района. Однако о его местонахождении близким ничего не известно.

- В тот день он было одет в желто-бежевого цвета рубашку, темно-синие штаны, черные резиновые тапки, - рассказали специалисты, занимающиеся его поисками. - Рост у Александра Александровича средний, он худощавого телосложения, волосы темные, глаза светлые.

С собой у него был ключи на синей веревке. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Поэтому жителей Дона просят не проходить мимо чужой беды, а позвонить волонтерам или в полицию по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Телефоны: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU