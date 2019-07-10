2019-07-10T10:25:28+03:00
Общество

«Я в профессии»: В ЮФУ стартовал творческий конкурс для студентов с инвалидностью

Он проводится в рамках госпрограммы «Доступная среда»
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Творческий конкурс «Я в профессии» стартовал в Южном Федеральном университете. Он проводится в рамках госпрограммы «Доступная среда», цель которой - создание условий для полноценной интеграции инвалидов в обществе, профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников вузов. Именно поэтому важно, чтобы свои проекты представили студенты с инвалидностью, которые знают, что необходимо для успешной реализации программы.

Известно, что конкурс будет проводиться сразу по нескольким направлениям: «Адаптивный спорт, техника, спорт, спортивные сооружения и инвентарь», «Мы создаем инклюзивное образовательное пространство», «Пространство неограниченных возможностей» и «Творчество без границ». От студентов принимаются проекты, эссе, старт-апы и методические разработки.

Заявки на участие могут присылать как индивидуальные авторы, так и проектные коллективы. Конкурс будет проводится в два этапа: заочный - до 25 августа, после которого победителей пригласят на очный этап - с 20 по 21 сентября.

ВАЖНО!

Заявки принимаются в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На его сайте можно найти и подробную информацию о конкурсе.

Специалисты Центра:

Зарина Иосифовна Валиева, 8-800-550-6311, 7(863) 218-40-00, доб.10186, 10187, 10188, 10189, моб. 89696754284, zvalieva@sfedu.ru;

Мария Александровна Родина: 8-800-550-6311, +7(863) 218-40-00, доб.10186, 10187, 10188, 10189, моб. 89381556337, marrodina@sfedu.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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