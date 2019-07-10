2019-07-10T11:08:32+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-14 июля 2019: тепла синоптики не обещают

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону 10-14 июля 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону 10-14 июля 2019.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону 10-14 июля 2019.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-14 июля 2019: тепла синоптики не обещают. Если верить прогнозам метеорологов, жара на время отступила от Ростовской области. В частности, в среду, в дневные часы в донской столице обещают всего плюс 23 градуса тепла. Зонтики, по всей вероятности, не потребуются. Экстрима добавит сильный юго-западный ветер, скорость которого будет достигать одиннадцати метров в секунд.

В четверг, 11 июля, в дневные часы ожидается от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Ветра практически не будет до субботы, 13 июля.

В пятницу, 12 июля, днем обещают от 24 до 27 градусов и облачно. В выходные потеплеет до плюс 29 градусов, ветер изменит направление на западное, осадков не ожидается.

Сильные ливни прогнозируют в ночь на вторник, 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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