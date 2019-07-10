2019-07-10T12:47:56+03:00
Происшествия

"В Ростове не боевики снимают, случайно?": на улицах донской столицы одна за другой горят машины

Кадры с горящими авто заполонили соцсети
Илья БОГОМОЛОВ
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Горящий ВАЗ. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов-Главный".Горящий ВАЗ. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов-Главный".
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Сегодня утром, 10 июля, в Ростове на улице Вятской полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2115. Видео пылающей машины очевидцы выложили в социальных сетях. О пострадавших не сообщается.

Вчера, 9 числа, не менее впечатляюще горел автомобиль-бетономешалка в районе РИИЖТа. Несмотря на то, что проезжающие мимо водители останавливались и помогали тушить огонь собственными противогазами, кабина сгорела полностью.

Пользователи социальных сетей удивлены, почему в городе так часто происходят загорания автомобилей, а вместе с ними и автобусов.

- В Ростове не боевики снимают, случайно? То кабины грузовиков горят, то легковушки... Про дома и театры молчу, - написал пользователь Роман, собрав множество лайков этим комментарием.

- Город огней, каждый день что-то горит, - поддержал ростовчанин Сергей.

- Ростов жжет! Пожары продолжаются, - иронично прокомментировала ростовчанка Милана.

Как сообщили в МЧС, по данным местного гидрометцентра, пожароопасность в Ростове-на-Дону снизилась с 5 до 1 класса. Высокой она сохраняется в центральных, южных, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах Ростовской области и Приазовье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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