2019-07-10T13:37:30+03:00
Происшествия

В Морозовске у заброшенного здания нашли тело новорожденного ребенка

Стражам порядка удалось найти мать малыша
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В отношении женщины возбуждено уголовное делоВ отношении женщины возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:

В Морозовске возбудили уголовное дело в отношении 26-летней женщины, которую подозревают в убийстве собственного ребенка.

- 9 июля у заброшенного здания обнаружены частично скелетированные останки тела новорожденного, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлена мать младенца. Она допрошена следователем в качестве подозреваемой.

По словам женщины, в середине июня она родила прямо у заброшенного здания, где и оставила ребенка. Известно, что у подозреваемой есть дети от предыдущего брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В двух микрорайонах Ростова-на-Дону две недели не будет горячей воды
В аппарат Общественной палаты Ростовской области назначен новый руководитель
Территорию вокруг мэрии Ростова-на-Дону отремонтируют за 9 млн рублей
Названа предварительная причина пожара в музыкальном театре Ростова-на-Дону
После стрельбы на Западном полиция Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело
Донские таможенники изъяли бронированный Mercedes-Benz стоимостью 10 млн рублей
"В Ростове не боевики снимают, случайно?": на улицах донской столицы одна за другой горят машины
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-14 июля 2019: тепла синоптики не обещают
«Я в профессии»: В ЮФУ стартовал творческий конкурс для студентов с инвалидностью
В Ростовской области в розыск объявлен 59-летний мужчина
Отключение света в Ростове-на-Дону 11 июля 2019: где и когда
Крышу Музыкального театра в Ростове-на-Дону тушили четыре часа
Площадь пожара в Ростовском музтеатре увеличилась почти в два раза
В Миллерове погиб водитель грузовика, случайно задев провода воздушной линии
«Наша гордость»: Русские русалки сделали совместное фото у бассейна перед соревнованиями в Корее
«Такая нежная»: ТОП-10 «Мисс Россия» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в постели
Житель Таганрога угнал ВАЗ, увидев ключ в замке зажигания