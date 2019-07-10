В Морозовске у заброшенного здания нашли тело новорожденного ребенка

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-10T13:37:30+03:00

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В Морозовске возбудили уголовное дело в отношении 26-летней женщины, которую подозревают в убийстве собственного ребенка.

- 9 июля у заброшенного здания обнаружены частично скелетированные останки тела новорожденного, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлена мать младенца. Она допрошена следователем в качестве подозреваемой.

По словам женщины, в середине июня она родила прямо у заброшенного здания, где и оставила ребенка. Известно, что у подозреваемой есть дети от предыдущего брака.

ИСТОЧНИК KP.RU