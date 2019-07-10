2019-07-10T13:57:52+03:00
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в музыкальном театре Ростова-на-Дону

Окончательные выводы сделают после проведенных экспертиз
Ирина ПОТЕРЯ
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Фото: "Дон-24"Фото: "Дон-24"
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Названа предварительная причина крупного пожара в музыкальном театре Ростова-на-Дону. Эксперты склоняются к версии, что виной всему стали сварочные работы, которые проводили сотрудники подрядной организации, ведущей ремонт здания.

- По предварительным данным, были нарушены правила безопасности при проведении огневых работ, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел 9 июля. В тушении участвовали свыше 100 человек, которые задействовали несколько десятков машин. Огонь удалось остановить на площади 350 квадратных метров. Никто из рабочих не пострадал.

Напомним, здания театра находится на ремонте, на приведение в порядок фасада планировали потратить более 370 миллионов рублей из областного бюджета. Работы начались в 2018 году, а должны быть завершены в нынешнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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