В двух микрорайонах Ростова-на-Дону две недели не будет горячей воды

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-10T15:56:04+03:00

В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов в Ростове будут проводиться плановые профилактические ремонты оборудования котельных. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Из-за плановых гидравлических испытаний тепловых сетей в ростовских микрорайонах Суворовский и Платовский ограничат горячее водоснабжение. Об этом сообщается на сайте администрации города. Чиновники отмечают, что по закону отключение горячей воды в период проведения профилактических ремонтов может достигать 14 суток.

Итак, с 16 по 30 июля "пострадают" жители улиц Уланской, Драгунской, Измайловского бульварв, Платона Кляты, Петренко, Александра Печерского, Висаитова, переулков Андреева и Белоусова.

С 18 июля по 01 августа горячее водоснабжение будет ограничено по улицам Теряева и Тимофеева.

- На период проведения испытаний аварийно-восстановительные бригады будут приведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения выявленных дефектов, - сообщает администрация города. - Убедительно просим ростовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточных диспетчерских служб.

АЛЛО!

Единая диспетчерская служба управляющих компаний «Суворовское», «Чадр» и «Платовское»: (863) 210-62-34.

Диспетчерская служба Департамента ЖКХ и энергетики: 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.

ИСТОЧНИК KP.RU