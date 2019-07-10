2019-07-10T15:56:04+03:00
Общество

В двух микрорайонах Ростова-на-Дону две недели не будет горячей воды

В городе проводятся плановые гидравлические испытания теплосетей
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов в Ростове будут проводиться плановые профилактические ремонты оборудования котельных.В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов в Ростове будут проводиться плановые профилактические ремонты оборудования котельных.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Из-за плановых гидравлических испытаний тепловых сетей в ростовских микрорайонах Суворовский и Платовский ограничат горячее водоснабжение. Об этом сообщается на сайте администрации города. Чиновники отмечают, что по закону отключение горячей воды в период проведения профилактических ремонтов может достигать 14 суток.

Итак, с 16 по 30 июля "пострадают" жители улиц Уланской, Драгунской, Измайловского бульварв, Платона Кляты, Петренко, Александра Печерского, Висаитова, переулков Андреева и Белоусова.

С 18 июля по 01 августа горячее водоснабжение будет ограничено по улицам Теряева и Тимофеева.

- На период проведения испытаний аварийно-восстановительные бригады будут приведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения выявленных дефектов, - сообщает администрация города. - Убедительно просим ростовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточных диспетчерских служб.

АЛЛО!

Единая диспетчерская служба управляющих компаний «Суворовское», «Чадр» и «Платовское»: (863) 210-62-34.

Диспетчерская служба Департамента ЖКХ и энергетики: 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аппарат Общественной палаты Ростовской области назначен новый руководитель
Территорию вокруг мэрии Ростова-на-Дону отремонтируют за 9 млн рублей
Названа предварительная причина пожара в музыкальном театре Ростова-на-Дону
В Морозовске у заброшенного здания нашли тело новорожденного ребенка
После стрельбы на Западном полиция Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело
Донские таможенники изъяли бронированный Mercedes-Benz стоимостью 10 млн рублей
"В Ростове не боевики снимают, случайно?": на улицах донской столицы одна за другой горят машины
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-14 июля 2019: тепла синоптики не обещают
«Я в профессии»: В ЮФУ стартовал творческий конкурс для студентов с инвалидностью
В Ростовской области в розыск объявлен 59-летний мужчина
Отключение света в Ростове-на-Дону 11 июля 2019: где и когда
Крышу Музыкального театра в Ростове-на-Дону тушили четыре часа
Площадь пожара в Ростовском музтеатре увеличилась почти в два раза
В Миллерове погиб водитель грузовика, случайно задев провода воздушной линии
«Наша гордость»: Русские русалки сделали совместное фото у бассейна перед соревнованиями в Корее
«Такая нежная»: ТОП-10 «Мисс Россия» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в постели
Житель Таганрога угнал ВАЗ, увидев ключ в замке зажигания