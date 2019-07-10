В двух микрорайонах Ростова-на-Дону две недели не будет горячей воды
Из-за плановых гидравлических испытаний тепловых сетей в ростовских микрорайонах Суворовский и Платовский ограничат горячее водоснабжение. Об этом сообщается на сайте администрации города. Чиновники отмечают, что по закону отключение горячей воды в период проведения профилактических ремонтов может достигать 14 суток.
Итак, с 16 по 30 июля "пострадают" жители улиц Уланской, Драгунской, Измайловского бульварв, Платона Кляты, Петренко, Александра Печерского, Висаитова, переулков Андреева и Белоусова.
С 18 июля по 01 августа горячее водоснабжение будет ограничено по улицам Теряева и Тимофеева.
- На период проведения испытаний аварийно-восстановительные бригады будут приведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения выявленных дефектов, - сообщает администрация города. - Убедительно просим ростовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточных диспетчерских служб.
АЛЛО!
Единая диспетчерская служба управляющих компаний «Суворовское», «Чадр» и «Платовское»: (863) 210-62-34.
Диспетчерская служба Департамента ЖКХ и энергетики: 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.
ИСТОЧНИК KP.RU