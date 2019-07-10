Житель Батайска ночью зарезал бомжа

СЕГОДНЯ 19:10 2019-07-10T19:10:44+03:00

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В Батайске сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство бомжа. В ночь с 8 на 9 июля на улице Куйбышева неизвестный преступник напал с ножом на 50-летнего бездомного мужчину. На теле убитого криминалисты насчитали 9 ран - в области груди, спины, живота и на щеке.

Как сообщил "КП" источник в силовых структурах, по данному делу задержан 40-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. Известно, что жертва убийцы тоже не был чист перед законом - ранее его судили за кражу, незаконное изготовление и хранение оружия.

Напомним, в тот же день в Ростове на улице Жмайлова группа мужчин расстреляла водителя автомобиля Nissan, который находился в машине с двумя женщинами. Раненного доставили в больницу, а нападавшие скрылись на иномарках.

ИСТОЧНИК KP.RU