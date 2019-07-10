Жителя Ростовской области оштрафовали за то, что прописывал у себя мигрантов

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-10T17:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ростовской области попался на том, что прописал у себя мигрантов. Удалось доказать факт прописки четырех фиктивных жильцов. Соответствующие документы о постановке их на учет он подал в миграционный пункт, вот только по факту никто у него не жил. Инцидент произошел в городе Новошахтинске.

В итоге, за нарушение законодательства было принято решение его оштрафовать. Общая сума наказания составила 140 тысяч рублей. Однако мужчина не спешил расставаться с деньгами. Тогда за дело взялись судебные приставы.

Как рассказали в региональном Управлении ФССП, в отношении хозяина жилья было возбуждено исполнительное производство. А мужчине объяснили, что приговор суда может быть ужесточен, если он не оплатит долг по хорошему.

В итоге, тот не стал дальше испытывать судьбу, а заплатил долг государству и принес квитанцию об оплате в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU