В Ростовской области ищут 73-летнюю Валентину Ачилову

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-10T17:28:25+03:00

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В Ростовской области ищут 73-летнюю пенсионерку. Известно, что Валентина Ачилова пропала еще в конце июня - 24 числа, то есть больше двух недель назад. С тех пор о ее местонахождении не знают ни близкие, ни родные. Говорят, что Валентина Ивановна нуждается в медицинской помощи: она инвалид по слуху. При этом в чем была одета пенсионерка не известно, но с собой у нее была бежевая сумка и документы.

- Рост ростовчанки 155-160 сантиметров, - рассказали волонтеры, которые занимаются ее поисками. Она - полного телосложения, волосы седые до плеч, глаза светлые.

В настоящее время листовки с ее изображением распространяют, в том числе в сети Интернет, а также в крупных торговых комплексах, вокзалах и остановках общественного транспорта. Если вы что-то знаете о ее местонахождении, просьба позвонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 02 или 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU