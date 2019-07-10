В Азове рецидивист залез в дом местной жительницы, откуда стащил бензокосу

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-10T19:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Азове задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в краже. Согласно официальной версии, он обворовал частный дом местной жительницы.

- Женщина рассказала, что из ее хозяйственной постройки кто-то украл бензокосу и катушку с проводом, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 31-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.

Он признался, что перелез через забор и забрал все, что плохо лежало. Рецидивист не смог ничего продать, потому похищенное вернули хозяйке, а мужчину доставили в отдел внутренних дел. Учитывая его прошлые криминальные «заслуги», на время расследования уголовного дела его взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU