В Ростове-на-Дону оштрафовали мужчину, который покусал полицейского за пальцы рук

СЕГОДНЯ 20:03 2019-07-10T20:03:14+03:00

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В Ростове-на-Дону вынесли приговор местному жителю, который обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти. Согласно официальной версии, он покусал стража порядка. Все случилось на железнодорожном вокзале донской столицы. Мужчина сначала буйно себя вел, а когда полицейский попросил его успокоиться, начал хамить.

- В пути следования в отдел внутренних дел виновный, не желая быть доставленным в дежурную часть и быть привлеченным к ответственности, умышленно стал высказывать угрозы применения насилия в адрес одного из полицейских, а затем укусил правоохранителя за большие пальцы обеих рук, - пояснили в Южном следственном управлении на транспорте.

Приговором Железнодорожного районного суда города Ростова-на-Дону обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU