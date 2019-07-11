В Ростове-на-Дон троллейбус протаранил три иномарки

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-11T09:53:09+03:00

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В четверг, 11 июля, утро не задалось сразу для нескольких ростовских водителей. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, около 07:40 утра на проспекте Шолохова в донской столице произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился возле дома под номером 126.

По предварительным данным, виновником аварии мог стать водитель троллейбуса №5 «Главный Железнодорожный вокзал - Сельмаш». В ведомстве сообщили, что он не выбрал безопасную дистанции и столкнулся с тремя иномарками — KIA, Rav4 и Huyndai.

В результате, медицинская помощь потребовалась 62-летнему мужчине, который находился за рулем первой легковушке.

В настоящее время на месте работают госавтоинспекторы, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии уже собралась внушительная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU