2019-07-11T09:53:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дон троллейбус протаранил три иномарки

Помощь потребовалась одному из водителей легковушки
Ольга ГОПАЛО
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Помощь потребовалась одному из водителей легковушки. Фото: ГОПАЛО ОльгаПомощь потребовалась одному из водителей легковушки. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В четверг, 11 июля, утро не задалось сразу для нескольких ростовских водителей. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, около 07:40 утра на проспекте Шолохова в донской столице произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился возле дома под номером 126.

По предварительным данным, виновником аварии мог стать водитель троллейбуса №5 «Главный Железнодорожный вокзал - Сельмаш». В ведомстве сообщили, что он не выбрал безопасную дистанции и столкнулся с тремя иномарками — KIA, Rav4 и Huyndai.

В результате, медицинская помощь потребовалась 62-летнему мужчине, который находился за рулем первой легковушке.

В настоящее время на месте работают госавтоинспекторы, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии уже собралась внушительная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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